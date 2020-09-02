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Soğuksu Milli Parkı’nda yangın
ANKARA'NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BULUNAN SOĞUKSU MİLLİ PARK ALANINDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 02.09.2020, 14:38
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı alanında yangın çıktı.
Soğuksu Milli Parkı’ndaki ormanlık alanda çıkan yangına yerden itfaiye ekipleri ve havadan helikopterlerle müdahale başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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