Şoförü neye uğradığını şaşırdı, yoldan çıkan otomobil mezarlığa saplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak adeta mezarlığa saplandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Filyos beldesi Derecikören köyü yolu üzerinde meydana geldi. Filyos istikametinden Çaycuma istikametine giden E.P.; idaresindeki 67 YD 776 plakalı Volvo marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan mezarlığa uçtu. Mezarlıklara saplanarak durabilen aracı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Otomobili mezarlığın üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Olayın şokunu atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden çıkarıldı.

Mezarlıklarda ise maddi hasar meydana geldi.