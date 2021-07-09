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Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otobüs şoförünün tartıştığı yolcuyu darp ettiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.07.2021, 10:46
Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otobüs şoförünün tartıştığı yolcuyu darp ettiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İzmit kent merkezi ve Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan otobüste seyahat eden yolcu, durakta durmadığı iddia edilen otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförünün, otobüs durağında durması için butona basılması gerektiğini söylemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen yolcu tepki göstermeye devam etti. Otobüs şoförü ve vatandaş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra otobüs şoförü, yolcuya vurmaya başladı. Bazı vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Tartışma anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından tartışmanın otobüs güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüle ortaya çıktı. Görüntülerde otobüse binen yolcunun şoföre "niye durmuyorsun?" diyerek tepki gösterdiği, şoförün ise şahsa cevap verdikten sonra yoluna devam ettiği, yolcunun da hala konuşmaya devam ettiği, ardından şoförün yerinden kalkarak yolcuyu ittirdiği görülüyor. Otobüste bulunan bir başka yolcu ise, şoför ile tartışan yolcunun butona basmadığını söylüyor.
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