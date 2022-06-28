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Şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın birinci katında şofbenden çıkan yangın paniğe neren oldu.

Asayiş 28.06.2022, 13:54
Şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın birinci katında şofbenden çıkan yangın paniğe neren oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Yılmaz’a ait 4 katlı apartmanın 1.katında şofbenden dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine yangın büyümeden söndürüldü.

Apartman sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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