Sobayı yakmak isterken kendisini yaktı, hastanelik oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde sobayı yaktıktan sonra sırtını ısıtmak isteyen yaşlı kadın, sobadan çıkan kıvılcımın eteğini tutuşturması üzerine vücudunda yanıklar oluştu. Yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gergen köyünde ikamet 78 yaşındaki Tesvire Özbay, ısınma amaçlı sobayı yaktıktan sonra sırtını ısıtmak istedi. Sobaya karşı sırtını döndüğünde yanan sobadan çıkan kıvılcım Tesvire Özbay’ın eteğini tutuşturdu. Yandığını fark eden Tesvire Özbay, suyla ateşi söndürerek komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Tesvire Özbay, vücudunda oluşan ikinci derece yanıklar sebebiyle Ankara’ya sevk edildi.