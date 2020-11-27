Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir çoban, kaldığı çatı katında sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı. Panikleyen çoban kaçarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Akçasu Mahallesi’nde Kezban Akdemir isimli kadına ait iki katlı evin çatı katında kalan çoban, sobayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bir anda parlayan alevler evde bulunan yorgana sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Durumu ev sahibine bildiren çoban panikleyerek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Kezban Akdemir yangının hayvanlarına bakmak için tuttukları çobanın kaldığı katta meydana geldiğini söyledi. Akdemir, "Yeni getirilen çobana gel inekleri sağalım dedim, gelmedi. Sobayı yakmış. Benzinle yakmış sobayı. Soba parlayınca yorgan tutuşmuş. Yorganı pencereden atmış. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben geldim içeriye daldım ama dumandan girilmiyordu. İtfaiyeye haber verdik” diye konuştu.