Sobanın yanına koyduğu çamaşırlar tutuştu, elinden yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sobanın yanına koyduğu çamaşırların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan kadın elinden yaralandı.

Yangın bu gün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılca Köyü Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Reşat S.’ye ait evde sobanın yanına kuruması için konulan çamaşırlar tutuştu. Bu sırada evde uyuyan Şerife S. çıkan dumanlar üzerine uyanıp yangına müdahale etmek istedi. Elinden yaralanan kadın durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında elinden yaralanan kadına olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri müdahale etti. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.