Sobadan zehirlenen yaşlı kadın hastanelik oldu

Samsun’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kapalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen E.C. (89) adlı kadın, ölümden döndü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.C. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.