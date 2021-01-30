Sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyünde yaşandı. Nezaket ve Mustafa çiftçi, yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti baygın halde bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.