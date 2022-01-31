Sobadan zehirlenen anne ve bebeği gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya’nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 1 yaşındaki bebeği, memleketleri Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde 30 Ocak Cumartesi akşamı Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay’a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından adrese gelerek içeri giren polis ekipleri, anne ve 1 yaşındaki Yasin’i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra’yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz anne ve bebeğin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’ne getirildi. Mahalledeki camide kılınan cenaze namazlarının ardından Yasemin ve bebeği Yasin’in cenazeleri Dara köyü mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hastaneye kaldırılan baba ve 5 yaşındaki kızının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.