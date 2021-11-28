Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale’de semt pazarına alışveriş için birlikte gitmek istediği babasını yatakta ölü buldu. 61 yaşındaki vatandaşın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’de Karşıyaka Mahallesi 2274. Sokaktaki tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mülayim Şaşmaz, semt pazarına birlikte gitmek istediği babasının evine gitti. Kapıyı açan olmayınca içeri giren Şaşmaz, babasını yataktan uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 61 yaşındaki Ramazan Şaşmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin yakınları ise fenalık geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye görevlileri ile birlikte evde yaptığı tahkikat neticesinde, Ramazan Şaşmaz’ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. 61 yaşındaki Şaşmaz’ın cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

(HA