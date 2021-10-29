Sobadan sızan gaz 4 kişilik aileyi zehirledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, K.D., M.D., B.D. ve İ.D. isimli aile fertleri, akşam saatlerinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kaldı. Baş dönmesi, nefes almakta zorluk gibi belirtiler gösteren aile fertleri, 112 Acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aile fertlerinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.