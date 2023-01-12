Sobadan kaynaklı yangın çıktı, 2 kadın dumandan etkilendi

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kadın dumandan etkilendi.

Yangın, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Kösbucağı yolu üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Altan Ö.’ye ait müstakil evde 4 kişinin içeride bulunduğu esnada sobadan kaynaklı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin de çabalarıyla evdekiler son anda dışarıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmeye çalıştı, ancak kontrol altına alamadı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen 2 kadına da sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.