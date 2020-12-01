banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL

Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşlı çiftin evindeki soba, yangın çıkmasına neden oldu. 88 yaşındaki Mehmet Menet, felçli eşini kucaklayarak dışarıya çıkarırken, çiftin gecekondu evi ise kül oldu.

Asayiş 01.12.2020, 11:54
7
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
banner422

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşlı çiftin evindeki soba, yangın çıkmasına neden oldu. 88 yaşındaki Mehmet Menet, felçli eşini kucaklayarak dışarıya çıkarırken, çiftin gecekondu evi ise kül oldu.

Olay, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan gecekondu bir evde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kezban (78) ve Mehmet Menet (88) çifti, sobalarını yaktıktan bir süre sonra yangın çıktı. Mehmet Menet, dumanların etrafı sarmasıyla felçli eşi Kezban Menet’i kucaklayarak, dışarıya çıkardı. Çiftin evindeki dumanları fark eden komşular ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu.

Menet çifti de olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıkların olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu