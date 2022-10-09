Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın baraka evi kül etti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Toros Mahallesinin bin 580 rakımlı İskan mevkiisinde meydana geldi.

Süleyman Çalışır’a ait ’çatma’ diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde iddiaya göre odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Dakikalar içinde baraka evi saran alevler tüm eşyaları adeta kül etti.

Yangının ailenin çalışmak üzere evden ayrıldıktan sonra çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.