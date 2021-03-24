banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!
Adı çok konuşuldu ama...
Adı çok konuşuldu ama...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

SMO’dan PKK’ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ayn İsa’da gerçekleştirdiği operasyonda YPG/PKK’ya mensup en az 21 terörist öldürüldü.

Asayiş 24.03.2021, 15:45
3
SMO’dan PKK’ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ayn İsa’da gerçekleştirdiği operasyonda YPG/PKK’ya mensup en az 21 terörist öldürüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde Rakka’nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa’daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK’ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

SMO mensubu Suhail Tlass yaptığı açıklamada, ”Şafak vaktinde Ayn İsa’nın Al-Yabsa köyündeki terör örgütü YPG/PKK’nın mevzilerine yönelik askeri operasyon başlattık. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyonda en az 21 PKK’lı öldürülürken, pek çok PKK’lı da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Tlass, SMO askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığını açıklarken, bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemek için askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu