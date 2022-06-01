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SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Asayiş 01.06.2022, 23:35
SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

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