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Slovakya’da yük treni otomobili biçti: 1 ölü

Slovakya’da hemzemin geçitteki işaretlere uymayan yaşlı adamın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.

Asayiş 24.10.2021, 18:56
Slovakya’da yük treni otomobili biçti: 1 ölü

Slovakya’da hemzemin geçitteki işaretlere uymayan yaşlı adamın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.

Slovakya’nın Bratislava bölgesindeki Senec kasabasına bağlı Ivanka pri Dunaji köyünde hemzemin geçitteki işaretlere uymayan 62 yaşındaki adamın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybederken, kaza anı anbean çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yaşlı adamın ilk trenin geçişini beklediği ardından hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada diğer yönden gelen ikinci bir trenin araca çarptığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Otomobil şoförü muhtemelen olay anında yaşamını yitirmişti. Çünkü olay yerine vardığımızda şoför tanınmayacak haldeydi. Sürücülerin hemzemin geçitlerde kırmızı yandığı sürece beklemeleri gerekir. Aynı anda farklı yönlerden tren geçebilir” denildi.

Öte yandan 2019 yılına ait raporlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplamda bin 516 tren kazası gerçekleşirken, 812 can kaybı ve 612 ciddi yaralanma kayıtlara geçerken, can kayıplarının yüzde 33’ün hemzemin geçitlerdeki kazalarda meydana geldiği belirtildi.

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