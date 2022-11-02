Slovakya, Macaristan sınırına asker konuşlandıracak

Slovakya, artan yasadışı göçmen sayısı nedeniyle, Macaristan sınırına asker konuşlandırmaya karar verdi.

Slovakya’da bugün yapılan Bakanlar Kurulu’nda yasadışı göçmenlerle mücadele konusu ele alınırken, hükümet mevcut polis kontrollerinin askeri güç ile desteklenmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Slovakya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Martina Koval Kakascikova, talebin sınırda görev yapan polis gücünden geldiğini ve değerlendirilerek onaylandığını belirtti. Alınan karara göre, 15 Aralık tarihine kadar Macaristan sınırında günde 200 asker görev yapacak.

“Sınırlarda her 12 saatte bir değişerek toplamda 200 asker bulundurulacak”

Kakascikova, “Sınırdaki polis gücünün talebi ve Slovakya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut personel ve maddi-teknik yeteneklerine dayanarak, özellikle eski sınır kapılarında olmak üzere polis mensupları ile birlikte ortak devriye görevlerinde profesyonel askerler görevlendirilecektir. Askerler Slovakya-Macaristan sınırında yasadışı göçle mücadelede kontrol yapmak amacıyla görev alacaklar. Sınırlarda her 12 saatte bir değişerek toplamda 200 asker bulundurulacak” dedi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı, Çekya ve Avusturya sınırı tarafından kontrollerin yeniden başlamasından bu yana, geçtiğimiz ayın sonuna kadar Slovakya’da 2 bin 675 yasadışı göçmen ve 45 kaçakçının gözaltına alındığını, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yakalanan yasadışı göçmen sayısının ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 214 oranında arttığını açıkladı.