Şlam havuzunda kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir işçinin kurtulduğu olayda kepçe operatörü İbrahim Demir’i ise arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında Hermaksan madencilik şirketine ait kömür yıkama tesisi işletmesinde şlam havuzu çökmesi sonucu iş makinaları şlam altında kaldı. Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Cenkyeri Mahallesi’ndeki kömür yıkama tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple şlam havuzu çöktü. Şlamın altında kalan kamyondaki işçi ekiplerce kurtarılırken şlama gömülen kepçenin operatörü İbrahim Demir’e ise ulaşılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 9 saattir süren çalışmalara rağmen İbrahim Demir’e ulaşılamadı.