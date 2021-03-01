Son Dakika
Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.
Asayiş 01.03.2021, 19:02
1
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.Olay, Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi’nde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen bilgileri göre, Bahadır A. (26), annesi Sultan A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır A.’nın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.