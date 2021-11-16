banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

Şiyar Kılıç davasında yeni detay: Bir tanık daha dinlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen U.B., “Yangın çıktığında Hami beni aradı ve “Çocuk içeride kaldı yetiş” dedi. Bende yanlarına gittim. O esnada sanıklar Hami ve Gülizar’dan şüphelendim çünkü yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı sadece dövünüyorlardı” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Asayiş 16.11.2021, 17:03
Şiyar Kılıç davasında yeni detay: Bir tanık daha dinlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen U.B., “Yangın çıktığında Hami beni aradı ve “Çocuk içeride kaldı yetiş” dedi. Bende yanlarına gittim. O esnada sanıklar Hami ve Gülizar’dan şüphelendim çünkü yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı sadece dövünüyorlardı” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020’de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020’de canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülizar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülizar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 yaşındaki Şiar’ın öldürülmesine ilişkin dava bugün Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, 4 sanık cezaevlerindeki SEGBİS yoğunluğu sebebiyle duruşmaya katılamazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında sanıklarla tatile Kocaali’ne geldiği zamanlarda görüşen U.B. SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı sadece dövünüyorlardı

Sanıklar ile ara sıra görüştüğünü belirten tanık U.B., “Sanıkları tanırım tatile geldiğimde ara sıra kendileriyle görüşürüm ama fazla bir sohbetim yok. 26.04.2020 tarihinde Hami’nin telefonundan Yasin beni aradı. Hami’nin rahatsızlandığını ve arabam ile onu hastaneye götürüp götüremeyeceğimi sordu. Bende kabul ettim. Hami ve Gülizar’ı alarak Kocaali Devlet Hastanesine götürdüm. Hami’nin şekerinin yükseldiğini düşünerekten onu hastaneye götürmüştük fakat yapılan tetkikler sonucunda rahatsızlığı şeker yüzünden olmadığı ortaya çıktı. Ben sigara içmeye dışarı çıkmıştım sonradan öğrendiğim kadarıyla doktorun, “Şekerinde güzel neden bu kadar yorgunsun” demiş Gülizar ise, “2 gün önce çocuğumuzu kaybettik ondan bu kadar üzgün” demiş. Hami ve Gülizar’ı hastaneye götürürken herhangi bir şüphem olmadı. Yangın çıktığında Hami beni aradı ve “Çocuk içeride kaldı yetiş” dedi. Bende yanlarına gittim. O esnada sanıklar Hami ve Gülizar’dan şüphelendim çünkü yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı sadece dövünüyorlardı. Ben Yasin’in nerede olduğunu sordum Hami ise evde çocukların yanında olduğunu söyledi ama ben eve girdiğimde gözleri şişmişti yani uykudan uyanmış gibiydi. Ben Şiar’ı olay tarihine kadar tanımadım, bilmiyordum” dedi.

Söz hakkı verilen müşteki avukatları tanık beyanlarına bir diyecekleri olmadıklarına ve şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken sanık avukatları ise aleyhe olan beyanları kabul etmeyerek müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı 27 Ocak tarihine ertelendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6