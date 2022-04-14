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Şiyar Kılıç davasında karar çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 9 yaşındaki Şiyar Kılıç’ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Hami K. ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. ile Şiyar Kılıç’ın annesi Gülüzar A. ise 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 14.04.2022, 19:20 15.04.2022, 08:46
Şiyar Kılıç davasında karar çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 9 yaşındaki Şiyar Kılıç’ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Hami K. ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. ile Şiyar Kılıç’ın annesi Gülüzar A. ise 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020’de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülüzar A., 26 Ağustos 2020’de canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. da gözaltına alındı. Anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K. tutuklandı.

Sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gülüzar A. ve Hami K. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Yasin K. ve annesi Emine K. ise duruşmaya katılmadı.

"Cani bir insan değilim"

Savunması için söz hakkı verilen sanık Gülüzar A., "Cani bir insan değilim. Çocuklarıma zarar vermem. Çocuğumun öldürüldüğü gün eski kocamı aramak istedim fakat Hami K. tarafından öldüresiyle dövüldüm" dedi. Hami K. ise "Gülüzar’ın hayatı yalanlar üzerine kuruldu. Kendi çocuklarıma nasıl davranıyorsam Şiyar ve kardeşlerine de öyle davrandım" diye konuştu.

Hami K.’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl

Mahkeme heyeti, sanık Hami K’nın, çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından dolayı 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapse hükmetti.

3 sanığa 8’er yıl hapis

Heyet, Şiyar Kılıç’ın yangın öncesinde öldüğünün Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edilmesi sebebiyle Gülüzar A., Emine ve Yasin K.’nın üzerlerine atılı öldürme suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Aynı zamanda heyet, yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı 3’er yıl, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5’er yıl hapis cezası verdi.

Gülüzar A.’yı yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye eden mahkeme heyeti, cezalarda sanıklar lehine iyi hal indirim hükümlerini uygulamadı.

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