Sivrihisar’da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, kaza nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar-Ankara karayolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsü N.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada devrilen hafriyat kamyonunun yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyon ise çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.