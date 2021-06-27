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Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı’ya çekildi.

Asayiş 27.06.2021, 09:53
Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı’ya çekildi.

Sivriada açıklarında MEGA D isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemi Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı’ya çekildi.
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