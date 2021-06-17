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Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

Burdur’da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu. 2 gün süren denetimde sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi.

Asayiş 17.06.2021, 16:11
Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

Burdur’da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu. 2 gün süren denetimde sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. 4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi.
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