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Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Erzurum’da sivil araç ile çarpışan polis aracı devrildi. Kaza sonucunda yaralananlara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar, devrilen polis aracını da kaldırarak düzeltti.

Asayiş 25.07.2022, 12:02
Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Erzurum’da sivil araç ile çarpışan polis aracı devrildi. Kaza sonucunda yaralananlara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar, devrilen polis aracını da kaldırarak düzeltti.

Erzurum’un Şükrüpaşa semti Mehmet Sekmen bulvarında sivil araç ile polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı yan yatarken, sivil araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yerinde ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yaralıları araçlardan çıkardıktan sonra devrilen polis aracını itekleyerek düzeltti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili incelemelerde bulundu.

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