Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sıvı azot yüklü tanker, kamyona arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan tanker sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, D650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü A.G. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıktı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği D650 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzayan kuyruk, araçların yoldan kaldırılması ile son buldu.