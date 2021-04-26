banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Siverek’te yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

Siverek ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 101 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 3 minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Asayiş 26.04.2021, 11:09
5
Siverek’te yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

Siverek ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 101 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 3 minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla insan girişi yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 101 kişinin içerisinde bulunduğu 3 minibüse operasyon yapıldı. Siverek-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde durdurulan 3 minibüsün içerisinde yakalanan 101 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Göçmenlerin minibüsle yurda getirilmesine aracılık yaptıkları gerekçesiyle 3 minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan minibüs sürücülerinin işlemlerinin tamamlanmasıyla adliye ye sevk edileceği belirtildi.

Jandarma ekipleri 3 minibüste yolculuk yapan 86 Afganistan, 13 Pakistan, 2 Özbekistan toplamda 101 yabancı uyruklu kaçak göçmenler ile 3 minibüs sürücüsüne ‘Sokağa çıkma yasağını ihlal’ ve ‘sınır ihlali’ gerekçesiyle toplamda 480 bin TL para cezası uygulandı.

Kaçak Göçmenlerin Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?