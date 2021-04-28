banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

Siverek’te trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 28.04.2021, 00:31
2
Siverek’te trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek - Çermik karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Barış Barcin yönetiminde bulunan 35 AC 7315 plakalı kamyonet, sürücünün hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Kazada sürücü B. ile kamyonette bulunan Ferhat G, Mahmut G, Sedat G, Mehmet Sıdık G, Fehmi G, Yüksel G ve Sinan Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?