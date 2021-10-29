Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nüsret G.’nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25’inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G. (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. (16) ve Servet G. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.