Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zekai Ç. idaresindeki 31 AET 305 plakalı otomobil, yüksek okul yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Fatıma Ç., Nurettin Ç., Sıdıka B., ve Kemal Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.