Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Selahaddin Eyyubi Bulvarı istikametinden, Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde bulunan H.S.U. idaresinde ki 34 DML 657 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağına geldiği sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil refüjde ki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza da araç sürücüsü ile, otomobilde bulunan M.E.B. yaraladı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.