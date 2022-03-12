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Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 12.03.2022, 09:03
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Faruk K. idaresindeki 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolu 26. kilometresinde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken Orhan D.ve Mahmut B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kılıç’ın cenazesi ise ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.