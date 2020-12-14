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Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 14.12.2020, 12:15
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresi Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet F. yönetimindeki 06 FD3050 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet F. ile araç içerisinde bulunan Faysal F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.Kaza ilgili inceleme başlatıldı
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