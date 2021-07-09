banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt

Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı, itfaiyenin müdahale ettiği yangında tır ile saman kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 09.07.2021, 18:27
Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
banner502

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı, itfaiyenin müdahale ettiği yangında tır ile saman kullanılmaz hale geldi.

Kaza Siverek-Viranşehir karayolu Şekerli Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre saman yüklü tır sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tırda çıkan yangın kısa sürede tüm araca yayıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırdaki samanlar tamamen yanarken, tır da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan tırın yandığı anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Yorumlar (0)
24°
açık
banner501