Siverek’te orman yangını

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ekili araziler ve ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kümekavak (Alahas) Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede ekili arazilerin de bulunduğu geniş bir alana yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Bölgenin dağlık ve ormanlık olması nedeniyle müdahalede zorluklar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.