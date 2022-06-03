Siverek’te öğretmenler yine kaza yaptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 gün içerisinde meydana gelen 2 ayrı kazada öğretmenleri taşıyan araç takla attı. İlk kazada 1 öğretmen hayatını kaybederken, son kazada ise 2 öğretmen yaralandı

Kaza Siverek-Viranşehir karayolu, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada Emine A. (31) ve Gözde Nur Y. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir’de öğretmenlik yaptıkları ve Siverek’teki arkadaşlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

Yaklaşık 3 gün önce de Siverek’te yine öğretmenlerin içinde olduğu bir otomobil takla atmış ve Güvenli Hakkı Bucak İlkokulunda görevli öğretmen Emrah Efe yaşamını yitirmişti