Siverek’te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hamza T.’ye ait dairede mutfak tüpünden sızan gaz, patlamaya neden oldu. Patlamanın etkisiyle, ev harabeye dönerken, içerde bulunan Mehriban T. (28) ve bir yaşındaki kızı Aysima T. yaralandı.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından anne ve kızı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşındaki Aysima T.’nin Şanlıurfa’ya sevk edildiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.