Siverek’te buğday yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde buğday yüklü kamyon ile TIR çarpıştı, meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan H.A. yönetimindeki 42 DBP 65 plakalı tır ile Y.S. yönetiminde bulunan 06 FB 1487 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR karşı şeride geçerek devrildi. Tır’ın korsesinde bulunan bir traktör ile bir otomobil hasar gördü.

Yaşanan feci kazada şans eseri ölü olmazken tır sürücüsü H.A. ile tırda bulunan H.E ve R.T yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır Karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken, her 2 aracın çekilmesi ve yola savrulan buğdayın karayolları ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla, karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayı gören sürücülerden İsmail Kurt gazetecilere yaptığı açıklamada,” Kamyon ile tırın geldiklerini gördüm ve birden bire kaza oldu, tır şoförü artık uyumuş muydu, yoksa kamyon mu yolunu kapattı fark edemedim, tır kamyonun arkasına vurdu ve karşı şeride geçti, 50 metre kala benim yolumu kapattı. Yüküm hafif olduğu için frene bastım ve arabamı durdurabildim. Çok şükür biri hariç diğerlerinde fazla bir şey yoktu. Yaralı biri vardı, tampon yaptım ayağına. Ben bir kişiyi ağır yaralı gördüm, 2 kişi de normal yaralıydı” dedi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.