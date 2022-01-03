Siverek’te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bazı apartmanları gezen hırsız, bir binanın bodrum katında girdikten sonra bodrumda bulunan bisikleti çalarak, oradan uzaklaşıyor. Hırsızın rahat tavırları ise gözden kaçmadı.

Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle şahsın bölgede 5 binaya girdiği tespit edildi.

Polis, görüntülerden kimliğini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.