Siverek’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi, sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek Sanayi Kavşağında 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi, meydana gelen kazada otomobillerde bulunan İhsan T, Veysi T, İbrahim T, Mücahit Ç ve Bekir Hakan Ç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa karayolu trafiğe bir süre kapandı. Yol otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.