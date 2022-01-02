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Siverek’te 2 otomobil bir iş yerine girdi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.
Asayiş 02.01.2022, 12:31
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.
Kaza sabah saatlerinde Siverek Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ve plakalarına ulaşılamayan 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.
Market önünde bulunan tezgâhları yıkan ve markette hasara neden olan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.