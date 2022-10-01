Sivastopol’de inişe geçen uçak alev aldı

Kırım Yarımadası’nda yer alan liman kenti Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçak inişe geçtiği sırada alev aldı.

Kırım Yarımadası’nda yer alan liman kenti Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçak inişe geçtiği sırada pistin dışına çıkarak alev aldı. Olayın ardından Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.