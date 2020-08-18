Sivas’taki tatbikat soğuk savaş dönemi filmlerini aratmadı
SİVAS'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI.
Sivas’ta gerçekleştirilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen KBRN tatbikatı Recep Tayyip Erdoğan Bulvar üzerinde bulunan boş arazide gerçekleştirildi. Tatbikata, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tatbikatta çok sayıda görevli yer aldı. Tatbikatta, Siyanür taşıyan bir tırla minibüsün çarpışması sonucu çevreye kimyasal madde yayılması senaryosu canlandırıldı. Canlandırmada, zehirlenen vatandaşlara özel kıyafetli ekipler tarafından müdahale edildi. Çevreye yayılan kimyasal maddeyse üzeri toprakla kapatılarak yok edildi. Tatbikatta AFAD ekipleri kıyafetleri ile soğuk savaş dönemi filmlerini aratmadı.
Canlandırma esnasında AFAD Sivas İl müdürü Nazif Ekinci, izleyicilere tatbikat hakkında bilgi verdi.
Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Az önce tatbikattaki bazı kimyasal durumlarda olabiliyor. Bununda nasıl bertaraf edileceğini, olaya müdahale kabiliyetinin nasıl alınacağını göstermek açısından hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Gerçekten devletimiz çok güçlendi. Yeni dönemde koordinasyon işbirliklerinin önemi daha da artmaya başladı" ifadelerinde bulundu.
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