Sivas’ta zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Sivas’ta bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 543 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şahıs ise tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Kentte tespit edilen bir adreste ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 kilo 543 gram esrar, 72 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,81 gram metamfetamin maddesi ve 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.