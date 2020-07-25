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Sivas’ta trafik kazası:3 yaralı
SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE OTOMOBİLLE, TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 25.07.2020, 20:54
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Pınarbaşı Kavşağı’nda meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden 58 AAL 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte ilerleyen MAN marka yabancı plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan B.K., Z.G. ve S.G. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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