Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya, Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. İlk etapta alınan iki yaralı Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.