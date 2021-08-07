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Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 07.08.2021, 13:00
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü geçişinde meydana geldi. İstanbul’dan Bayburt istikametine gitmekte olan Y.S. yönetimindeki 33 KE 8755 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Yunus Sağdıç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan, C.S., Y.S., M.S ise ağır yaralandı. Yaralılardan C.S. ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi. Diğer yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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