Sivas’ta tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 7 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametine gitmekte olan M.Ö. (45) yönetimindeki 06 ZB 718 plakalı Volkswagen marka otomobil, duramayarak önünde seyir eden M.G.N. (43) yönetimindeki 34 CGG 486 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve T.Ö. (22), İ.Ö. (46), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (10), A.S.Ö. (20), P.Ö. (18) ve M.A. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta acemi askerliği biten genci alan yakınlarının memleketleri Gaziantep’e döndükleri öğrenildi.